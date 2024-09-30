В Замке Нойхаузен в Гурьевске завершают остекление башни

В Гурьевске в замке Нойхаузен завершают остекление башни. Об этом сообщается в группе замка в «ВКонтакте».
«Мы завершаем остекление башни. Не будем скромничать — получается красота! Скоро башня станет изюминкой нашего замка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкцию башни начали еще в сентябре прошлого года.
Орденский замок XIII века неоднократно реконструировался и перестраивался. В ходе боевых действий 1945 года замок получил значительные повреждения и около десяти лет никак не использовался. В середине 1950-х замковые строения были переданы Гурьевскому строительно-монтажному управлению, после этого территорию замка занимали несколько предприятий.
Является объектом культурного наследия.