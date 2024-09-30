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В Замке Нойхаузен в Гурьевске завершают остекление башни

Работы ведут с сентября прошлого года.

Источник: Замок Нойхаузен

В Гурьевске в замке Нойхаузен завершают остекление башни. Об этом сообщается в группе замка в «ВКонтакте».

«Мы завершаем остекление башни. Не будем скромничать — получается красота! Скоро башня станет изюминкой нашего замка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкцию башни начали еще в сентябре прошлого года.

Орденский замок XIII века неоднократно реконструировался и перестраивался. В ходе боевых действий 1945 года замок получил значительные повреждения и около десяти лет никак не использовался. В середине 1950-х замковые строения были переданы Гурьевскому строительно-монтажному управлению, после этого территорию замка занимали несколько предприятий.

Является объектом культурного наследия.

архитектура