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В двух районах Челябинска движение трамваев закроют на неопределённый срок

С вечера понедельника, 30 сентября, и до окончания ремонта путей в Челябинске частично закроют движение трамваев. Речь идёт о Ленинском и Тракторозаводском районах. Два маршрута изменят схему движения, ещё один будет временно отменён. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Источник: Pchela.News

Причина изменений в маршрутах транспорта — ремонт трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина.

В связи с этим с 23 часов 30 сентября поменяется схема движения трамваев № 15 и № 22. Маршрут № 15 направят от Чичерина через Горького в депо № 1. Трамвай № 22 будет ходить от Чичерина через Кирова, Карла Маркса в депо № 1. Трамвай № 18 временно отменят.

— На время работ будет закрыто движение в сторону центра по крайней правой полосе от Рождественского до Горького и по двум правым полосам на перекрёстке Рождественского и проспекта Ленина. Движение автобусов и троллейбусов по проспекту Ленина и Рождественского не изменится.

сообщили транспортники.

Срок окончания ограничений не называется. Изменения продлятся до окончания ремонтных работ. Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 18, 19, 91, троллейбусом № 10 или трамваем № 12, который будет ходить каждые шесть минут. Также от остановки «Теплотехнический институт» до улицы Харлова продолжает ходить компенсационный автобус КМ3.