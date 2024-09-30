В двух районах Челябинска движение трамваев закроют на неопределённый срок

— На время работ будет закрыто движение в сторону центра по крайней правой полосе от Рождественского до Горького и по двум правым полосам на перекрёстке Рождественского и проспекта Ленина. Движение автобусов и троллейбусов по проспекту Ленина и Рождественского не изменится.