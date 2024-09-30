На железнодорожном вокзале открылась зона для маломобильных пассажиров

«Я сам люблю путешествовать и часто пользуюсь Российскими железными дорогами. И скажу без лести, у них сейчас выстроена хорошая системная работа с маломобильными гражданами. Начиная с того, что ты заранее можешь заказать службу мобильного пассажира, и тебя встретят на вокзале, помогут с вещами, проведут в специальное место, посадят на поезд, и заканчивая дополнительными функциями. Например, если ты приезжаешь на вокзал на своем автомобиле, то бесплатно можешь оставить его на парковке рядом. Также всегда поможет очень хороший обученный персонал. И открытие сегодняшнего пространства — это еще одна составляющая комфортных условий», — сказал Роман Пономаренко. «Я часто езжу на поездах и пользуюсь соответствующими службами и услугами. Рада, что сегодня мы открываем Центр содействия мобильности в Нижнем Новгороде. Такое пространство на нашем вокзале, конечно, было просто необходимо для всех людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы отдохнуть или получить необходимую помощь. Это все делается для нашего удобства. Сегодня мы все протестировали, высказали свои пожелания, и, конечно, готовы взаимодействовать и дальше, чтобы решать вопросы мобильности», — поделилась студентка, участница мероприятия Анастасия Роганян.