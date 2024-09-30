Что изменится в России с 1 октября 2024 года: общество, финансы, бизнес, интернет

Общественная жизнь, финансовая сфера, интернет- и бизнес-круги — как поменяются будни россиян с 1 октября 2024 года.
Изменения в общественной жизни
В октябре россияне ожидает ряд изменений в зарплатах, полисах ОСАГО, пенсиях. Рассказываем подробнее ниже.
- С 1 октября стартует осенний призыв срочников. В Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл повестки тестово разошлют в электронном виде параллельно с обычными.
- Сотрудникам федеральных учреждений и силовых ведомств повысят заработную плату на 5,1%. В частности, индексация коснется преподавателей вузов, научных и клинических центров, специалистов сферы культуры и гидрометеорологических служб, министерств обороны, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел страны и Росгвардии.
- На формы извещений о дорожно-транспортном происшествии теперь станут наносить QR-коды, которые будут отсылать на информационную страницу портала «Госуслуги» с инструкцией о порядке оформления аварий по европротоколу.
- На полисах ОСАГО тоже появятся QR-коды. Матричные штрихи будут перенаправлять граждан за информацией на портал Автоматизированной системы страхования.
- Военную пенсию, исходя из роста инфляции, повысят на 5,1%. Таким образом, средний размер выплаты по стране составит примерно 41 600 рублей.
- В регионах запустят механизм предъявления цифрового удостоверения многодетных семей. В числе прочего показывать уникальный QR-код понадобится при льготных посещениях музеев, выставок, парков или получении услуг в соцучреждениях.
Изменения в финансовой сфере
- С 1 октября утильсбор на автомобили вырастет от 70% до 85%.
- Ограничения на переводы за границу продлят до 31 марта 2025 года. Напоминаем, что за месяц переслать на иностранные счета можно не больше миллиона долларов. Система денежных переводов при этом не пропустит больше десяти тысяч долларов.
Изменения в интернет-среде
- С 1 октября Роскомнадзор сможет самостоятельно блокировать копии пиратских ресурсов.
- Граждане смогут напрямую требовать от операторов поисковых систем удалить из Сети ложную или неактуальную информацию о себе.
Изменения в бизнесе
- С 1 октября бизнесмены, которых ранее Центробанк включил в список лиц с высокой степенью риска совершения подозрительных операций, окажутся вправе подать заявление на апелляцию.
- При продаже полисов инвестиционного или накопительного страхования компании теперь обяжут проводить специальное тестирование на понимание клиентами условий договора.
- Курьерским сервисам в Москве предпишут на транспорт и сумки доставщиков наносить номера, а одежду снабжать светоотражающими элементами.
- Услуги по техосмотру автомобилей, вывозу твердых коммунальных отходов лишатся льгот по НДС.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 октября 2024 года
|Старт осеннего призыва срочников
|В Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл повестки тестово разошлют в электронном виде параллельно с обычными.
|Повышение зарплат в федеральных учреждениях и силовых ведомствах
|Сотрудникам указанных предприятий и организаций увеличат трудовые выплаты на 5,1%.
|Нанесение QR-кодов на формы извещения о ДТП
|QR-коды будут отсылать на страницу портала «Госуслуги» с инструкцией о порядке оформления аварий по европротоколу.
|Печать QR-кодов на полисах ОСАГО
|QR-коды будут перенаправлять граждан за информацией на портал Автоматизированной системы страхования.
|Повышение военной пенсии
|Исходя из роста инфляции, выплата повысится на 5,1%.
|Запуск в регионах механизма предъявления цифрового удостоверения многодетных семей
|В числе прочего показывать уникальный QR-код понадобится при льготных посещениях музеев, выставок, парков или получении услуг в соцучреждениях.
|Поднятие утильсбора на автомобили
|Платеж вырастет на 70–85%.
|Продление ограничений на переводы за границу
|До 31 марта 2025 года за месяц можно будет переслать на иностранные счета не больше миллиона долларов. Система денежных переводов при этом не пропустит больше десяти тысяч долларов.
|Расширение влияния Роскомнадзора в Сети
|Надзорная служба сможет самостоятельно блокировать копии пиратских ресурсов.
|Старт действия закона о забвении в интернете
|Граждане смогут напрямую требовать от операторов поисковых систем удалить из Сети ложную или неактуальную информацию о себе.
|Предоставление возможности подозрительным бизнесменам обжаловать свой статус
|Владельцы компаний, которых ранее Центробанк включил в список лиц с высокой степенью риска совершения подозрительных операций, окажутся вправе подать заявление на апелляцию.
|Запрет инвестиций и накоплений без прохождения специального тестирования
|При продаже полисов инвестиционного или накопительного страхования компании теперь обяжут проводить специальное тестирование на понимание клиентами условий договора.
|Нововведения для курьерских служб
|Курьерским сервисам в Москве предпишут на транспорт и сумки доставщиков наносить номера, а одежду снабжать светоотражающими элементами.
|Сокращение льгот по НДС для ряда компаний
|Так, лишатся льгот по НДС фирмы, предоставляющие услуги по техосмотру автомобилей и вывозу твердых коммунальных отходов.