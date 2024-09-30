Что изменится в России с 1 октября 2024 года: общество, финансы, бизнес, интернет

Старт осеннего призыва срочников В Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл повестки тестово разошлют в электронном виде параллельно с обычными.

Повышение зарплат в федеральных учреждениях и силовых ведомствах Сотрудникам указанных предприятий и организаций увеличат трудовые выплаты на 5,1%.

Нанесение QR-кодов на формы извещения о ДТП QR-коды будут отсылать на страницу портала «Госуслуги» с инструкцией о порядке оформления аварий по европротоколу.

Печать QR-кодов на полисах ОСАГО QR-коды будут перенаправлять граждан за информацией на портал Автоматизированной системы страхования.

Повышение военной пенсии Исходя из роста инфляции, выплата повысится на 5,1%.

Запуск в регионах механизма предъявления цифрового удостоверения многодетных семей В числе прочего показывать уникальный QR-код понадобится при льготных посещениях музеев, выставок, парков или получении услуг в соцучреждениях.

Поднятие утильсбора на автомобили Платеж вырастет на 70–85%.

Продление ограничений на переводы за границу До 31 марта 2025 года за месяц можно будет переслать на иностранные счета не больше миллиона долларов. Система денежных переводов при этом не пропустит больше десяти тысяч долларов.

Расширение влияния Роскомнадзора в Сети Надзорная служба сможет самостоятельно блокировать копии пиратских ресурсов.

Старт действия закона о забвении в интернете Граждане смогут напрямую требовать от операторов поисковых систем удалить из Сети ложную или неактуальную информацию о себе.

Предоставление возможности подозрительным бизнесменам обжаловать свой статус Владельцы компаний, которых ранее Центробанк включил в список лиц с высокой степенью риска совершения подозрительных операций, окажутся вправе подать заявление на апелляцию.

Запрет инвестиций и накоплений без прохождения специального тестирования При продаже полисов инвестиционного или накопительного страхования компании теперь обяжут проводить специальное тестирование на понимание клиентами условий договора.

Нововведения для курьерских служб Курьерским сервисам в Москве предпишут на транспорт и сумки доставщиков наносить номера, а одежду снабжать светоотражающими элементами.