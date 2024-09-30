Ребенку 1,7 лет провели операцию на открытом сердце в больнице Иркутска

Кардиохирургическое отделение открылось на базе Иркутской областной детской клинической больницы. И вот сегодня, 30 сентября, врачи впервые провели операцию на открытом сердце ребенку 1,7 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
У ребенка устранили дефект межпредсердной перегородки. Это довольно распространенная патология сердечно-сосудистой системы, заключается она в наличии отверстия между предсердиями. Во время вмешательства пришлось остановить сердце, а циркуляцию крови и кислорода поддерживали с помощью нового аппарата.
— Это новая страница в развитии детского регионального здравоохранения. Раньше детей с тяжелыми пороками сердца отправляли в крупные федеральные центры, где все детские специалисты сосредоточены в одном месте. Теперь такое учреждение есть и в Приангарье. Сейчас для нас главное — отточить действия, сделать их понятными и безопасными, — отмечает главный врач ИОДКБ Юрий Козлов.
Операция длилась четыре часа. Специалистов больницы курировали врачи из Санкт-Петербурга. За два дня планируют выполнить еще четыре операции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии из-за вспышки лептоспироза ввели карантин.