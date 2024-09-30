Ребенку 1,7 лет провели операцию на открытом сердце в больнице Иркутска

— Это новая страница в развитии детского регионального здравоохранения. Раньше детей с тяжелыми пороками сердца отправляли в крупные федеральные центры, где все детские специалисты сосредоточены в одном месте. Теперь такое учреждение есть и в Приангарье. Сейчас для нас главное — отточить действия, сделать их понятными и безопасными, — отмечает главный врач ИОДКБ Юрий Козлов.