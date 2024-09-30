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В детсаду Ростова дети поранились шприцами, инцидент взял на контроль глава СКР

Двое детей пострадали после игры со шприцами в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В одном из детсадов Ростова-на-Дону начали проверку после того как двое детей пострадали, играя с использованными шприцами. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Разбираться в ситуации начали после интернет-публикации. Как оказалось, 24 сентября во время прогулки ребята нашли шприцы с иглами и поранились. После этого в дошкольном учреждении детям якобы не оказали необходимой медпомощи, также о случившемся не рассказали родителям.

Сейчас малышам требуется длительное наблюдение в больнице из-за угрозы инфекционных заболеваний.

— Следователями организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в информационном центре СК.