В детсаду Ростова дети поранились шприцами, инцидент взял на контроль глава СКР

В одном из детсадов Ростова-на-Дону начали проверку после того как двое детей пострадали, играя с использованными шприцами. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Разбираться в ситуации начали после интернет-публикации. Как оказалось, 24 сентября во время прогулки ребята нашли шприцы с иглами и поранились. После этого в дошкольном учреждении детям якобы не оказали необходимой медпомощи, также о случившемся не рассказали родителям.
Сейчас малышам требуется длительное наблюдение в больнице из-за угрозы инфекционных заболеваний.
— Следователями организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в информационном центре СК.