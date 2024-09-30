В детсаду Ростова дети поранились шприцами, инцидент взял на контроль глава СКР

Разбираться в ситуации начали после интернет-публикации. Как оказалось, 24 сентября во время прогулки ребята нашли шприцы с иглами и поранились. После этого в дошкольном учреждении детям якобы не оказали необходимой медпомощи, также о случившемся не рассказали родителям.