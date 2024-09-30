Выписку о пересечении границы Молдовы можно будет получить онлайн

В IGPF отметили, что указанную выписку из единой информационной системы Погранполиции могут получить как физические, так и юридические лица, обладающие цифровой подписью или без нее.
Подать запрос на выписку возможно на портале государственных услуг в единой информационной системе Пограничной полиции, заполнив анкету запроса.
Обладатели электронной подписи могут получить выписку в цифровом формате через портал mcabinet.gov.md. А заявителям, не имеющим таковой, будет выдан документ на бумажном носителе в офисе IGPF в Кишиневе или в региональных управлениях ведомства в Единцах, Кагуле, Штефан-Водэ или Унгенах.