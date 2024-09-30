Около 100 ростовских студентов проходят стажировку в цехах крупного предприятия

Предприятия Ростова-на-Дону активно взаимодействуют с ведущими учебными заведениями Ростовской области и предоставляют студентам возможность прохождения производственной практики. Так, в сентябре на Ростовском электровозоремонтном заводе (входит в АО «Желдорреммаш») стартовала стажировка для почти 100 будущих железнодорожников.
Практику на заводе проходят студенты Ростовского железнодорожного техникума. Они пробуют свои силы на работе в основных производственных участках предприятия — от сборочного цеха до механического производства.
Среди профессий, которые осваивают студенты — «слесарь по ремонту подвижного состава», «слесарь-электрик» и другие.
Для практикантов специально разработаны программы обучения, которые направлены на получение практических знаний. Осваивать программу каждому стажеру помогает опытный наставник.
Ожидается, что практика продлится весь учебный год. На 1 семестр запланирован график три занятия в неделю. Наиболее отличившиеся за время практики студенты, которым уже исполнилось 18 лет, получат возможность трудоустроиться на полную смену.
Как отметил директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов, производственная практика является обязательной частью учебного процесса. Она помогает ученикам сориентироваться и найти себя в профессии. А для предприятия стажировка — это источник свежих идей и решений, а также хорошая возможность пополнить кадровый состав.
— Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники учебных заведений приходили работать на предприятие. Комплексный подход с производственной практикой, получением реального опыта и наставничеством направлен на то, чтобы молодые специалисты после завершения учебы возвращались в цеха в качестве полноценных членов большого заводского коллектива, — пояснил Сергей Едрышов.