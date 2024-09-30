Около 100 ростовских студентов проходят стажировку в цехах крупного предприятия

— Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники учебных заведений приходили работать на предприятие. Комплексный подход с производственной практикой, получением реального опыта и наставничеством направлен на то, чтобы молодые специалисты после завершения учебы возвращались в цеха в качестве полноценных членов большого заводского коллектива, — пояснил Сергей Едрышов.