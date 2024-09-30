Лучшие фото 30 сентября

Магистральный 600-метровый плот ангарской лиственницы и ангарской сосны формируется специалистами перед передачей его плотокаравану для дальнейшего сплава вниз по Енисею на рейде поселка Стрелка в месте слияния рек Ангара и Енисей в Красноярском крае. Енисейская сплавная контора — одно из старейших и наиболее стабильных предприятий Красноярского края, основанное в 1934 году для освоения богатейших ресурсов Нижнего Приангарья, в этом году отмечает 90-летний юбилей, оставаясь одним из лидеров лесопромышленной отрасли региона.