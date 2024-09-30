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Лучшие фото 30 сентября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Лесной пожар бушующий рядом с деревней Ано Лутро, недалеко от греческого Коринфа. В центральной части Греции разбушевавшийся лесной пожар привел к трагическим последствиям. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня в труднодоступной горной местности, что затруднило работу пожарных служб.

Источник: Reuters

Палатки установленные властями Кипра для размещения возможных беженцев из Ливана в порту Ларнаки.

Источник: Reuters

Река Багмати вышла из берегов из-за проливных дождей и затопила долину Катманду, где находится столица Непала.

Источник: AP 2023

Гонки на традиционных китайских лодках-драконах на мероприятии, организованном китайской общиной в Панама-Сити.

Источник: AP 2023

Магистральный 600-метровый плот ангарской лиственницы и ангарской сосны формируется специалистами перед передачей его плотокаравану для дальнейшего сплава вниз по Енисею на рейде поселка Стрелка в месте слияния рек Ангара и Енисей в Красноярском крае. Енисейская сплавная контора — одно из старейших и наиболее стабильных предприятий Красноярского края, основанное в 1934 году для освоения богатейших ресурсов Нижнего Приангарья, в этом году отмечает 90-летний юбилей, оставаясь одним из лидеров лесопромышленной отрасли региона.

Источник: РИА "Новости"

Луганск накрыла песчаная буря и смог от природных пожаров. Глава ЛНР Пасечник сообщил о пожарах в нескольких округах республики и под столицей региона и призвал жителей соблюдать правила противопожарной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Фестиваль рыбной ловли Поло-Бава в Бангладеш. В рамках фестиваля рыбаки заходят в воду и пытаются выловить как можно больше рыбы.

Источник: Zuma/TASS

Осень в городе Чифэн автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

Источник: IMAGO/CFOTO/ТАСС