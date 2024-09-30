468 девочек с именем София зарегистрировали в Нижегородской области в 2024 году.

468 девочек с именем София зарегистрировали в Нижегородской области за 9 месяцев 2024 года. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС по региону.



Статистику подготовили к Дню святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который отмечают ежегодно 30 сентября. В управлении подчеркивают, что София неизменно лидирует в списке самых популярных имен для новорожденных в Нижегородской области.



83 девочек в регионе при рождении назвали именем Вера, 26 получили имя Надежда и еще 15 назвали Любовью.



Напомним, почти 300 нижегородских пар зарегистрировали брак 24 августа. «Зеркальные даты» неизменно пользуются популярностью у молодоженов.