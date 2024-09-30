Подсветку Шуховской башни отремонтируют в начале октября

Сроки ремонта подсветки Шуховской башни в Дзержинском районе вновь продлили. Всему виной стали задержки поставок оборудования и комплектующих для ее ремонта, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в пресс-службе «Нижновэнерго».
Все ремонтные работы намерены провести в ближайшее время. Завершить наладку и монтаж всего оборудования планируется до 7 октября 2024 года включительно.
Что касается провала на набережной реки Ока около Шуховской башни, который образовался там в начале мая, его также устранят. Сейчас на месте проводятся подготовительные работы по восстановлению ямы. После этого специалисты укрепят шпунтовую стену, засыпают основание и забетонируют покрытие. Закончить ремонт планируется во второй половине октября.
После этого ограждения на набережной уберут и откроют доступ для посетителей. Напомним, что в начале июня молния попала в Шуховскую башню, что привело к выходу из строя всей системы управления. Из-за этого подсветка, которую включают на опоре с пятницы по воскресенье по вечерам, также перестала работать. Сразу после инцидента в «Нижновэнерго» заказали новое оборудование для замены старого и планировали установить его до конца августа, однако сроки пришлось сдвинуть. Теперь все сделать намерены до 7 октября.