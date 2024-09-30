«Вот как нужно просыпаться»: Artik&Asti и другие рассказали о «Живом Завтраке»

В крупнейшем ночном клубе Москвы VK Stadium 27 сентября прошло утреннее шоу «Живой Завтрак с Бригадой У» от «Европы Плюс», собравшее в зале свыше 7000 гостей. На сцене со своими хитами выступили «Моя Мишель», PIZZA, Artik&Asti, Chris Yank, Sheba и Filatov&Karas.
Seville, вокалистка проекта Artik&Asti, поделилась своими впечатлениями от шоу: «Так мое утро проходило в первый раз. Огромное количество людей, которые так рано танцуют, веселятся. Это невероятно вдохновляет. Вот как нужно просыпаться!».
О том, каково это — выступать с первыми лучами солнца, рассказал также фронтмен группы PIZZA: «Сегодня я понял, что мне очень нравится выступать утром! Я с такой радостью это делал. Публика пришла такая бодрая».
Ранее после выступления на «Живом Завтраке» Татьяна Ткачук, солистка группы «Моя Мишель», рассказала об опасностях на съемках клипа «Облака».