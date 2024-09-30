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Губернатор ввел режим ЧС на территории всей Ростовской области

На территории Ростовской области из-за пожароопасной погоды ввели режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Режим ЧС на территории всей Ростовской области из-за пожароопасной погоды ввел губернатор Василий Голубев. Об этом глава региона сообщил 30 сентября по итогам оперативного совещания.

— Сохраняется сухая и жаркая погода со штормовым ветром, поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области, — проинформировал Василий Голубев.

Донской глава отметил, что причиной возгораний часто становится неосторожное обращение с огнем.

— С начала года составили 1269 протоколов за выжигание сухой растительности, были выписаны штрафы. Прошу всех земляков быть максимально внимательными и осторожными, — добавил Василий Голубев.

Также губернатор сообщил, что пожар в Шолоховском лесничестве уже потушили, это произошло в 15 часов 30 сентября. Горение в Миллеровском районе локализовано.

В общей сложности к тушению этих возгораний привлекли 491 человека и 143 единицы техники. В Миллеровском районе также задействовали вертолет Ми-8, который выполнил 25 сбросов воды объемом 100 тонн.

Теперь власти на местах должны проверить «исполнение мер по оказанию помощи пострадавшим от пожаров».