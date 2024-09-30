Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО

Кисляков является студентом УГМУ, а также медицинским братом «354 Военного клинического госпиталя» Минобороны РФ в Свердловской области. Согласно публикациям в свердловских СМИ, студент несколько раз добровольно ездил в зону СВО и оказывал медицинскую помощь гражданским и военным.