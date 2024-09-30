Путин наградил уральского студента, который работал медиком в зоне СВО

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Путин наградил медалью Луки Крымского студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсения Кислякова, который несколько раз ездил добровольцем в качестве медика в зону специальной военной операции, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью Луки Крымского Кислякова Арсения Степановича», — говорится в указе президента РФ.
Кисляков является студентом УГМУ, а также медицинским братом «354 Военного клинического госпиталя» Минобороны РФ в Свердловской области. Согласно публикациям в свердловских СМИ, студент несколько раз добровольно ездил в зону СВО и оказывал медицинскую помощь гражданским и военным.
Кроме того, Путин наградил медалью Луки Крымского доцента УГМУ Федора Брезгина, ассистента кафедры УГМУ Кирилла Кубасова, главного врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера Туяру Решетникову и рентгенолаборанта клиники Тверского государственного медицинского университета Ирину Формутову.