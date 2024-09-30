Омск занял 41-е место в рейтинге российских городов по зарплатам

Омск занял 41-е, практически серединное, место в рейтинге российских городов по зарплатам. В целом в него вошли 93 города.
Средняя зарплата в Омске в 1-м полугодии 2024 года составила 64, 1 тысячи в месяц. По сравнению с тем же периодом 2023 года она выросла на 18, 1%.
На такую зарплату омичи могли себе позволить купить 3,41 фиксированных потребительских наборов. Рейтинг составили аналитики РИА «Новости».
На первое место в рейтинге российских городов аналитики поставили Новый Уренгой. Средняя зарплата в первом полугодии составила здесь 156 твсяч рублей, на такую сумму горожане могли купить 6 фиксированных потребительских наборов.
Также в списках городов, где живут самые богатые труженики, Салехард, Москва, Южно-Сахалинск и Сургут — со второго по пятое место в рейтинге соответственно.
Последние строчки рейтинга заняли Нальчик, Грозный и Элиста. В этих городах заработки меньше примерно в 3,5 раза. Покупательная способность — в три.