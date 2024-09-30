Людей с температурой и симптомами ОРВИ хотят отстранять от работы в Забайкалье

В Забайкальском крае зафиксировали скачок ОРВИ и COVID-19. Чтобы избежать быстрого распространения вируса, руководителей предприятий просят каждое утро тщательно проверять работников. Об этом сообщает МК-Чита со ссылкой на Минэкономразвития Забайкальского края.
— Мы помним времена пандемии, когда заболеваемость вынудила даже объявить локдаун. Сейчас мы можем не допустить такие жесткие меры. Людей с повышенной температурой тела или признаками заболевания, необходимо отстранять от работ, — рассказала агентству первый замминистра экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова.
Помимо этого всех людей, которые работают с населением, необходимо обеспечить средствами защиты: масками, перчатками, антисептиками и другим. Также просят поставить прививку против гриппа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии ввели карантинные меры из-за заболевания животных.