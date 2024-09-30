Людей с температурой и симптомами ОРВИ хотят отстранять от работы в Забайкалье

— Мы помним времена пандемии, когда заболеваемость вынудила даже объявить локдаун. Сейчас мы можем не допустить такие жесткие меры. Людей с повышенной температурой тела или признаками заболевания, необходимо отстранять от работ, — рассказала агентству первый замминистра экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова.