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Людей с температурой и симптомами ОРВИ хотят отстранять от работы в Забайкалье

Руководителям предприятий рекомендуют тщательно проверять своих работников.

Источник: Комсомольская правда

В Забайкальском крае зафиксировали скачок ОРВИ и COVID-19. Чтобы избежать быстрого распространения вируса, руководителей предприятий просят каждое утро тщательно проверять работников. Об этом сообщает МК-Чита со ссылкой на Минэкономразвития Забайкальского края.

— Мы помним времена пандемии, когда заболеваемость вынудила даже объявить локдаун. Сейчас мы можем не допустить такие жесткие меры. Людей с повышенной температурой тела или признаками заболевания, необходимо отстранять от работ, — рассказала агентству первый замминистра экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова.

Помимо этого всех людей, которые работают с населением, необходимо обеспечить средствами защиты: масками, перчатками, антисептиками и другим. Также просят поставить прививку против гриппа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии ввели карантинные меры из-за заболевания животных.