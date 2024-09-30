Тепло ушло. Когда в Беларуси начнут включать отопление?

Тепло в жилые дома, учреждения культуры и образования (кроме садов и школ) будет подаваться, если среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8°С три дня подряд.
Последними в списке будут административные, промышленные и другие организации производственных зданий.
Из опыта последних лет
По информации предприятия «Белэнерго», сентябрь 2023 года стал самым теплым в Беларуси за последние 78 лет, что отодвинуло наступление отопительного сезона.
Отмечается, что за последние пять лет отопительный сезон стартовал в октябре только один раз — в 2020 году. Во все остальные годы тепло начинали включать в сентябре.
Самая ранняя дата начала отопительного сезона за пятилетку — 20 сентября 2021 года. Самая поздняя дата — 12 октября 2020 года.
Какая температура будет в октябре?
По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова на октябрь, «в целом месяц обещает быть теплее обычного». Температура воздуха будет выше нормы на 1−1,5°С. Ожидается от +5°С на северо-востоке до +8°С на юго-западе Беларуси. По сравнению с сентябрем ожидается понижение температуры до 6.
«Обычно примерно с середины второй декады октября среднесуточная температура воздуха начинает стабильно снижаться, опускаясь ниже отметки в +5°С», — сказал он.
По данным погодных ресурсов, на этой неделе максимальная температура воздуха в Беларуси днем будет +15°С (воскресенье), минимальная днем — во вторник — +10°С. Ночью холоднее всего будет во вторник (+6°С), теплее всего в пятницу (+11°С).
Как высчитывают среднесуточные температуры?
Они исчисляются как среднее арифметическое показаний наружного термометра утром, в полдень, на исходе дня и в полночь. Сумма показаний делится на четыре. Вот и считайте сами.