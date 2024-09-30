Тепло ушло. Когда в Беларуси начнут включать отопление?

Согласно обновленным в этом году нормам белорусского законодательства, в детских садах, школах и больницах отопление включат, если среднесуточная температура воздуха на улице будет держаться от +10°С и ниже в течение трех дней. Раньше батареи включали, если соответствующая температура держалась на протяжении пяти дней.