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В Калининградскую область не пустили почти 9 тонн заражённых турецких нектаринов

В Калининградскую область не пустили почти 9 тонн заражённых турецких нектаринов. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор в понедельник, 30 сентября.

«Проведён карантинный фитосанитарный контроль партии нектаринов весом 17,5 тонны, поступивших из Турции. По результатам лабораторных исследований, проведённых специалистами Калининградского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ” в нектаринах весом 8,7 тонны выявлено опасное карантинное заболевание — бурая монилиозная гниль», — рассказали в ведомстве.

Ввоз фруктов запретили. Заражённые нектарины отправят на уничтожение.

В начале сентября сообщалось, что за неделю в Калининградскую область попытались ввезти 37 тысяч тонн подкарантинной продукции.