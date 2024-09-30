В Калининградскую область не пустили почти 9 тонн заражённых турецких нектаринов

«Проведён карантинный фитосанитарный контроль партии нектаринов весом 17,5 тонны, поступивших из Турции. По результатам лабораторных исследований, проведённых специалистами Калининградского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ” в нектаринах весом 8,7 тонны выявлено опасное карантинное заболевание — бурая монилиозная гниль», — рассказали в ведомстве.
Ввоз фруктов запретили. Заражённые нектарины отправят на уничтожение.
В начале сентября сообщалось, что за неделю в Калининградскую область попытались ввезти 37 тысяч тонн подкарантинной продукции.