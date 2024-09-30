Досрочный пуск тепла начался в больницах, детских садах и школах

АО «Теплоэнерго» начало досрочно подавать тепло в больницы, детские сады и другие социальные учреждения по заявкам их руководителей. На сегодняшний день отопление уже получают более двух десятков социальных учреждений в зоне ответственности предприятия. Среди них Нижегородская специализированная кардиохирургическая клиническая больница, Областная специализированная клиническая инфекционная больница № 9, Нижегородская детская областная клиническая больница, детский санаторий «Ройка», дом-интернат для престарелых и инвалидов «Зеленый город».
Согласно постановлению администрации города, отопительный период 2024—2025 годов стартует в Нижнем Новгороде с 1 октября. Весь теплосетевой комплекс Нижнего Новгорода до 15 сентября прошел пробные пуски тепла, после которых системы отопления остаются заполненными сетевой водой и находятся под избыточным давлением, чтобы со стартом отопительного сезона обеспечить максимально быстрый прогрев.
АО «Теплоэнерго» параллельно продолжает работы по реализации ремонтной программы в районах своего присутствия. В приоритете участки, имевшие наибольшее количество повреждений за отопительный сезон 2023−2024 г. В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Основной объем работ выполняется до старта отопительного периода, но АО «Теплоэнерго» продолжит обновление сетей и после его начала — без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Для этого применяются отработанные временные схемы теплоснабжения, которые позволяют обеспечить подачу тепла потребителям.
Напомним, в 2024 году в Нижнему Новгороде с 7 по 20 мая в связи с длительным похолоданием возобновлялся отопительный период. В связи с этим все графики плановых работ по подготовке источников к зиме были оперативно скорректированы, регламентные остановы источников перенесены на более поздние сроки, как и многие работы на тепловых сетях. Несмотря на это, все мероприятия по подготовке к новому отопительному периоду завершены предприятием в срок.