Досрочный пуск тепла начался в больницах, детских садах и школах

Напомним, в 2024 году в Нижнему Новгороде с 7 по 20 мая в связи с длительным похолоданием возобновлялся отопительный период. В связи с этим все графики плановых работ по подготовке источников к зиме были оперативно скорректированы, регламентные остановы источников перенесены на более поздние сроки, как и многие работы на тепловых сетях. Несмотря на это, все мероприятия по подготовке к новому отопительному периоду завершены предприятием в срок.