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Евпаторийские гостиницы и санатории заполнены на 60%

Гостиницы и санатории Евпатории заполнены на 60% в сентябре 2024 года.

Источник: пресс-служба администрации Евпатории

По состоянию на конец сентября 2024 года гостиницы и санатории Евпатории заполнены на 60%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.

«Заполняемость коллективных средств размещения Евпатории на конец сентября составляет 60%», — рассказал градоначальник.

По его словам, в настоящее время в муниципалитете работают 110 таких объектов. В общей сложности там отдыхают более 11 тысяч организованных туристов. За год заполняемость средств размещения увеличилась на 18,8%.

Всего за девять месяцев в Евпатории отдохнули более 290 тысяч организованных туристов. Юрьев уточнил, что больше половины из них — дети.

«Бархатный сезон в разгаре, Евпатория продолжает встречать гостей! Добро пожаловать всем, кто выбрал для отдыха наш прекрасный город!», — заключил руководитель администрации.

туризм и отдых