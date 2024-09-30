Евпаторийские гостиницы и санатории заполнены на 60%

По состоянию на конец сентября 2024 года гостиницы и санатории Евпатории заполнены на 60%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.
«Заполняемость коллективных средств размещения Евпатории на конец сентября составляет 60%», — рассказал градоначальник.
По его словам, в настоящее время в муниципалитете работают 110 таких объектов. В общей сложности там отдыхают более 11 тысяч организованных туристов. За год заполняемость средств размещения увеличилась на 18,8%.
Всего за девять месяцев в Евпатории отдохнули более 290 тысяч организованных туристов. Юрьев уточнил, что больше половины из них — дети.
«Бархатный сезон в разгаре, Евпатория продолжает встречать гостей! Добро пожаловать всем, кто выбрал для отдыха наш прекрасный город!», — заключил руководитель администрации.