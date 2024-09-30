Калининградские фонтаны законсервируют до следующего года

К отключению запланированы все 18 городских фонтанов: три фонтана на площади Победы, фонтан над подземным паркингом у ТЦ «Клевер», у памятника Шиллеру, фонтан в сквере у монумента «Мать-Россия», фонтаны в зоне отдыха вокруг озера Верхнее «Тихий сквер», «Голубой ручей», «Детский», «Вулкан», в сквере у Борющихся зубров, у стадиона «Балтика», у Дома искусств, в сквере 70-летия Калининградской области, у монумента морякам-балтийцам и плавающие фонтаны на Нижнем, Летнем и Зимнем озерах.