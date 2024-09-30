Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские фонтаны законсервируют до следующего года

Консервация начнется с 1 октября.

Источник: Аргументы и факты

С 1 октября все калининградские фонтаны законсервируют до следующей весны.

Об этом сообщили в городской администрации.

Запуск фонтанов намечен по традиции на 1 мая 2025 года.

К отключению запланированы все 18 городских фонтанов: три фонтана на площади Победы, фонтан над подземным паркингом у ТЦ «Клевер», у памятника Шиллеру, фонтан в сквере у монумента «Мать-Россия», фонтаны в зоне отдыха вокруг озера Верхнее «Тихий сквер», «Голубой ручей», «Детский», «Вулкан», в сквере у Борющихся зубров, у стадиона «Балтика», у Дома искусств, в сквере 70-летия Калининградской области, у монумента морякам-балтийцам и плавающие фонтаны на Нижнем, Летнем и Зимнем озерах.

Чтобы гидротехнические сооружения работали без сбоев, необходимо почистить форсунки, провести профилактические работы на механической и электрической части насосного оборудования.

архитектура