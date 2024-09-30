Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей призвали проверить, в какие игры играют их дети

Через мобильные приложения и Telegram-чаты детей вовлекают в опасные развлечения.

Источник: Комсомольская правда

В России распространяются опасные для детей игры, доступные через мобильные приложения и Telegram-чаты.

«Одной из таких игр является “Schoolboy Runaway”, которая учит детей незаметно убегать из дома и избегать наказания родителями. Schoolboy Runaway — российская стелс-игра, вышедшая в 2024 году. Игра достаточно быстро завоевала популярность среди детей и подростков. На Google Play игру скачали свыше 10 млн раз», — предупреждает родителей телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

Как сообщили киберполицейские, обман родителей, непослушание и уход из дома — это только одна из ступней. За ней следуют еще более жестокие игры, связанные с первой.

«Рекомендуем ограничить детей от подобных игр», — говорят в полиции.