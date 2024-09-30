Стали известны даты последнего светового шоу и отключения городских фонтанов

Новосибирские фонтаны готовят к зиме. Большинство из них отключат уже в понедельник, 30 сентября. Причем будут делать это поэтапно, пояснили в департаменте транспорта мэрии.
«Но Центральный фонтан отключать не пока не будут. Он будет работать до 6 октября. Отключат воду после шоу-программы. Представление запланировано на вечер», — сообщили в пресс-службе.
Лазерная программа начнется в 20:24 и продлится до 21 часа, вторая часть пройдет с 21:24 до 22:00.
Власти Новосибирска собираются восстановить плавучий цветомузыкальный фонтан на реке Оби в районе парка «Городское начало». Проект «реанимации» начнут разрабатывать в следующем году.