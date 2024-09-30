Вину признала полностью: в Башкирии вынесли приговор риэлтору из Екатеринбурга, которая погубила двух детей в ДТП

Зачем 27-летняя Дарья Р. с детьми приехала из Екатеринбурга в Башкирию и куда ехала в тот роковой вечер — так узнать и не удалось. Ни сама женщина, ни ее бывший супруг, с которым она находилась в разводе, все эти месяцы наотрез отказывались общаться с журналистами. Известно, что женщина в родном городе работала риэлтором, а также продавцом одежды в сетевом магазине. Друзья и знакомые Дарьи рассказывали, что дети для нее были единственным смыслом жизни. В 2021 году молодая женщина даже участвовала в конкурсе «Главная мама Урала», где за победу боролись 39 жительниц Уральского округа.