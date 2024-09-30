Вину признала полностью: в Башкирии вынесли приговор риэлтору из Екатеринбурга, которая погубила двух детей в ДТП

Весной 2024 году вся Башкирия обсуждала смертельную аварию, в которой погибли двое маленьких детей. 27-летняя жительница Екатеринбурга Дарья Р., находясь за рулем Lada Granta, выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Сама женщина практически не пострадала, чудом выжил и двухнедельный малыш, который находился в автолюльке на переднем сиденье. А вот пятилетний сын и трехлетняя дочурка Дарьи, которые ехали на заднем кресле, от полученных травм погибли на месте.
Сразу же после смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. И вот на днях в Караидельском межрайонном суде прошло заседание, на котором Дарье Р. вынесли приговор. Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух малолетних детей, и приговорили к 2,5 годам лишения свободы, которые ей предстоит отбывать в колонии-поселении. Вот только в колонию жительница Екатеринбурга отправится не сразу, а лишь когда ее маленькому выжившему сыну исполнится 14 лет.
ОТ УДАРА МАШИНУ РАЗОРВАЛО ПОПОЛАМ.
Напомним, все произошло поздним вечером 16 марта в Караидельском районе Башкирии, на 134-м километре автодороги «Бирск-Тастуба-Сатка», неподалеку от деревни Буртым. 27-летняя Дарья Р. вместе детьми ехала домой, но в какой-то момент превысила скорость, из-за чего ее автомобиль потерял управление и вылетел на встречную полосу. Машину развернуло, и в этом момент ее протаранил Nissan Tiida, двигавшийся во встречном направлении, после чего отечественную легковушку в прямом смысле разорвало пополам. Основной удар пришелся на задние пассажирские сиденья, где находились дети Дарьи — пятилетний Олег и трехлетняя Вероника (имена несовершеннолетних изменены — Ред.). От полученных травм они погибли мгновенно.
— Ужасная картина. Одному ребенку просто оторвало голову, вокруг все было в крови, — с ужасом делились тогда очевидцы трагедии.
Как позже покажет судмедэкспертиза, шансов у детей действительно не было — оба малыша получили серьезные травмы головного мозга, несовместимые с жизнью.
Сама Дарья и ее двухмесячный сынишка отделались ушибами и синяками. С помощью специальных инструментов спасатели вытащили их из искореженной машине и передали медикам. Что касается второго водителя, то 44-летний житель Мечетлинского района практически не пострадал и отказался от медицинской помощи.
«ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ МАМОЙ».
Зачем 27-летняя Дарья Р. с детьми приехала из Екатеринбурга в Башкирию и куда ехала в тот роковой вечер — так узнать и не удалось. Ни сама женщина, ни ее бывший супруг, с которым она находилась в разводе, все эти месяцы наотрез отказывались общаться с журналистами. Известно, что женщина в родном городе работала риэлтором, а также продавцом одежды в сетевом магазине. Друзья и знакомые Дарьи рассказывали, что дети для нее были единственным смыслом жизни. В 2021 году молодая женщина даже участвовала в конкурсе «Главная мама Урала», где за победу боролись 39 жительниц Уральского округа.
— Ужасная трагедия, поверить в это не могу. Мы с Дашей учились вместе в школе, знаю, что она очень любила своих деток и была для них самой замечательной мамой, — рассказывала тогда в беседе с журналистами бывшая одноклассница Дарьи Р.
ЧТО РЕШИЛ СУД?
Судя по материалам уголовного дела, в тот вечер Дарья нарушила сразу несколько правил дорожного движения, что и привело к роковому столкновению. Во-первых, женщина превысила скорость, во-вторых, выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. И все это — в темноте и на заледенелой дороге. Сама Дарья свою вину не отрицала и полностью согласилась с предъявленным ей обвинением. Что касается приговора, то женщина сразу заявила, что будет согласна абсолютно с любым решением, которое вынесет суд.
В итоге суд приговорил Дарью Р. к 2,5 годам лишения свободы, которые она будет отбывать в колонии-поселении. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, было учтено, что женщина признает свою вину, раскаивается в содеянном, по месту жительства и работы характеризуется положительно, а главное — воспитывает малолетнего ребенка. Кстати, именно в связи с этим отбывать назначенное наказание жительница Екатеринбурга отправится лишь тогда, когда малышу исполнится 14 лет. Потерпевшим в уголовном деле, по всей видимости, проходил бывший супруг Дарьи и отец погибших детей. Он также попросил суд о снисхождении во время вынесения приговора, кроме того, он получит более 575 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.