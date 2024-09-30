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В Челябинске автобус № 40 прекращает работу в октябре

В Челябинске автобус № 40 (Университетская Набережная — пос. АМЗ) прекращает работу с 1 октября. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Источник: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

— С 1 октября из-за низкой регулярности движения работа маршрута 40 по регулируемому тарифу на автобусах малого класса прекращается, — отметили в «Организаторе перевозок».

По данным учреждения, за май 2024 г. перевозчиком на маршруте № 40 выполнено 37% транспортной работы, за июнь — 44%, за июль — 18%, за август — 29%.

В качестве альтернативы челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами № 26, 214, 51, 5 и троллейбусом № 12. Эти маршруты обеспечивают пассажирам возможность доехать до основных пересадочных узлов (остановки ТК Кольцо, Доватора, Алое поле, Проспект Победы, Гостиница «Виктория», 24-й микрорайон, 25-й микрорайон), где можно совершить пересадку и доехать до пункта назначения.