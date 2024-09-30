В Челябинске автобус № 40 прекращает работу в октябре

В качестве альтернативы челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами № 26, 214, 51, 5 и троллейбусом № 12. Эти маршруты обеспечивают пассажирам возможность доехать до основных пересадочных узлов (остановки ТК Кольцо, Доватора, Алое поле, Проспект Победы, Гостиница «Виктория», 24-й микрорайон, 25-й микрорайон), где можно совершить пересадку и доехать до пункта назначения.