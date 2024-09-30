Звук выяснил, под какую музыку россияне переживают расставание

Так следует из опроса, который провели Звук СТУДИО и HiFi-стриминг Звук. Все треки, помогающие пережить сложный период в жизни, были собраны в плейлист «Новое начало».
В топ треков, которые выбирают россияне при разбитом сердце, попали «Знаешь ли ты» МакSим, «Девочка танцуй» Artik & Asti и «Царица» ANNA ASTI.
Самыми популярными жанрами, под которые люди переживают расставание, стали российская эстрада (30%), русский рэп и хип-хоп (28%) и российская поп-музыка (24%). Кто-то также любит слушать в таких случаях зарубежный поп (19%), электронику (19%) и рок (14%).
20% опрошенных выбирают только грустную музыку, чтобы полностью отдаться своему горю. Среди печальных песен самыми популярными оказались «Знаешь ли ты» певицы МакSим, «Останусь» группы «Город 312», «Зима в сердце» группы «Гости из будущего», «На берегу неба» Димы Билана и «Океаны» от артиста XOLIDAYBOY.
28% россиян предпочитают слушать бодрящие композиции после разрыва отношений, а именно: треки «Девочка танцуй» от Artik & Asti, «Царица» ANNA ASTI, «Я тебе не верю» Григория Лепса, «Шальная императрица» Ирины Аллегровой, «Любви достойна только мама» от артиста Bahh Tee и «Харизма» от Wallem.
37% процентов предпочитают чередовать печальную и энергичную музыку, чтобы не уходить в какое-то одно чувство с головой.
Ранее HiFi-стриминг Звук провел традиционное мероприятие «Вечерний Звук», на котором выступили IOWA, Нюша, Валерия и другие.