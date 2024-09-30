Звук выяснил, под какую музыку россияне переживают расставание

28% россиян предпочитают слушать бодрящие композиции после разрыва отношений, а именно: треки «Девочка танцуй» от Artik & Asti, «Царица» ANNA ASTI, «Я тебе не верю» Григория Лепса, «Шальная императрица» Ирины Аллегровой, «Любви достойна только мама» от артиста Bahh Tee и «Харизма» от Wallem.