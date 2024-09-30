Акция против решения ЦИК открыть в России ограниченное число участков прошла в Кишиневе

«Люди пришли сюда, чтобы защищать свои конституционные права на собрание, выражение своего мнения, участие в политической деятельности страны и права выбирать президента и другую власть. Власть все делает для того, чтобы дать более выгодные условия для кандидата партии власти Майи Санду», — заявил председатель Конгресса русских общин в Молдове Валерий Клименко.
Собравшиеся у здания ЦИК были возмущены тем, что в этом году на президентских выборах в России будет открыто лишь пять избирательных участков, в то время как в 2020-м их было 17.
Чтобы выразить свое несогласие с действиями властей, протестующие принесли плакаты, которые гласили: «ЦИК не исполняй преступные приказы власти», «Молдаване за честные выборы», «Майя, ты не украдешь наши голоса», «Майя Санду, ты боишься голоса народа?».
Глава Конгресса русских общин напомнил, выступая перед собравшимися, что на территории России находятся почти пол миллиона граждан Молдовы, которых проевропейская власть PAS намерена лишить права голоса на выборах президента.
«Всего по данным МВД РФ, на территории России находятся 476 123 гражданина, указавших свое второе гражданство как молдавское. Еще 27 149 граждан РМ имеют вид на жительство и ожидают предоставления гражданства РФ. Итого, речь идет о более полумиллиона наших граждан, которых хотят лишить конституционного права участвовать в выборах», — отметил Клименко.
В ходе акции протеста он заявил, что Конгресс русских общин обратится к российским властям с просьбой не признавать итоги выборов президента Молдовы и референдума, если молдавский Центризбирком не решит проблему с количеством избирательных участков в России.
Список требований протестующих Клименко представил ЦИК.
Решение ЦИК о сокращении участков для голосования в РФ.
Ранее Центризбирком Молдовы принял решение втрое сократить в России количество участков для голосования на президентских выборах и еврореферендуме, оставив всего пять. Решение ЦИК в Конституционном суде оспорили депутаты-социалисты, они заявили, что на территории России постоянно проживают, по разным данным, около 400 тысяч граждан Молдовы, и их право на участие в выборах необоснованно ограничено.
Тем не менее МИД Молдовы заблокировал решение ЦИК об открытии пяти участков для голосования на территории Российской Федерации, сославшись на невозможность обеспечить безопасность своих сотрудников в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте и отказавшись от делегирования своих представителей. МИД сообщил, что работать будут всего два избирательных пункта на территории посольства республики в Москве.
В Партии социалистов назвали решение МИД саботажем проведения выборов в Молдове на территории России и заявили, что оставляют за собой право обратиться во все международные организации.
В воскресенье, 29 сентября ЦИК постановила частично удовлетворить апелляцию, поданную Партией социалистов и обязала МИД Молдовы открыть и обеспечить работу всех ране заявленных пунктов для голосования на территории РФ.
Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.