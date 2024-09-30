Умные камеры появятся на всех станциях метро Петербурга к 2025 году

Подрядчику нужно будет в течение 2025−2026 годов обслуживать инфраструктуру умных камер в петербургском метро. Судя по техническому заданию, камеры с функцией распознавания лиц разместят на 65 из 72 станций петербургской подземки уже в начале 2025 года. Оставшиеся семь станций от «Площади Восстания» до «Автово» установят в июне того же года, пишет «Деловой Петербург».