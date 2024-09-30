СК проверяет информацию о рабстве на ферме под Тулой

«Сашка мне позвонил и огорошил: “Лилька, я в рабстве, выручай!” Говорит, что увезли в какой-то поселок, предлагали две тысячи рублей в день за работу, а по факту — ~ничего не платят и не дают уйти~. Благо он догадался кнопочный телефон спрятать в носке. Саша находится там уже две недели, но только недавно точную локацию узнал», — рассказала Лилия.