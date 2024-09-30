Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах РК

В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный в центре, на юге области 15−20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем в центре, на юге области порывы 15 м/с. На большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре черезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.
На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается высокая пожарная опасность.
По области Жетысу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
1 октября днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской области ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью и утром на севере, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте в первой половине ночи 1 октября ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
На большей части области Улытау сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.