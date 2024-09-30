Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах РК

В Туркестанской области ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью и утром на севере, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте в первой половине ночи 1 октября ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.