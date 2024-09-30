Морозы ударят после 25 числа: какой будет погода в октябре 2024 в Волгограде и области

Начало октября в 2024 году еще порадует волгоградцев теплом и солнцем. После засушливого сентября пройдут дожди. При этом отопительный сезон этой осенью может наступить гораздо позже привычного. Какой будет погода в Волгограде и области в октябре, когда ждать похолодания и когда включат отопление, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
Какая погода будет в октябре 2024 в Волгограде и области
— Октябрь в Волгоградской области начинается с очень теплой погоды. По прогнозу Росгидромета, среднемесячная температура ожидается около нормы в +9 градусов. Осадки ожидаются около и меньше нормы в 33 миллиметра, — рассказала Наталья Алатырцева.
В сентябре дождей практически не было ни в городе, ни в области. Вместо нормы в 35 миллиметров у нас выпал всего 1 миллиметр. Зато теплую летнюю погоду хоть и называли аномальной, для Волгограда она была вполне привычной. По данным синоптиков, в отдельные годы среднемесячная температура сентября достигала +22,5 градуса. В этом году вышло +17,9.
— В октябре у нас пока сохраняется мощный антициклон. Мы находимся на его западной периферии. С этим связаны сильные ветры восточного и юго-восточного направления, которые сейчас привели даже к образованию пыльных бурь. Так как дождей было мало, земля очень сухая. С такими сильными порывами ветра и возникает такое явление, как пыльная буря, — объясняют метеорологи погоду последних дней сентября.
1 октября в Волгограде и области еще будет дуть сильный ветер до 22 метров в секунду. Порывы постепенно будут стихать к концу недели.
— В первую декаду октября в Волгограде и области сохранятся дневные температуры +20… +25 градусов. Ночью: +6… +11, при прояснениях в отдельных районах температура будет понижаться до +2. В ближайшую неделю значительных заморозков не ожидается. Будет теплая сухая погода и высокие температуры.
Во второй декаде октября в отдельные дни прогнозируют дожди. Температура в середине осени заметно понизится. Днем будет +13… +18 градусов, ночью +6… +11, и только в отдельные ночи ударят заморозки до — 1 градуса.
Когда начнется отопительный сезон 2024 в Волгограде и области
— По предварительным прогнозам, в Волгограде, отопительный сезон наступит только в третьей декаде октября. По области включить батареи могут уже после
Пока осень будет радовать волгоградцев теплом и позволит погулять подольше. Окончательно она заявит свои права и заставит надеть теплые куртки после 25 октября.
— В последние дни октября дневные температуры опустятся до +4…+9 градусов, ночью будет от нуля до +5, местами по области до 3 градусов мороза.
В последние годы городские власти досрочно начинают отопительный сезон, не дожидаясь, пока волгоградцы замерзнут в своих квартирах. Губернатор уже просил чиновников подготовиться к такому варианту.