Морозы ударят после 25 числа: какой будет погода в октябре 2024 в Волгограде и области

— В октябре у нас пока сохраняется мощный антициклон. Мы находимся на его западной периферии. С этим связаны сильные ветры восточного и юго-восточного направления, которые сейчас привели даже к образованию пыльных бурь. Так как дождей было мало, земля очень сухая. С такими сильными порывами ветра и возникает такое явление, как пыльная буря, — объясняют метеорологи погоду последних дней сентября.