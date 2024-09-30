В аэропортах Москвы рассказали о самых необычных находках

Как рассказали представители аэропорта Внуково, в период с 1 мая по 16 сентября текущего года в терминалах внутренних и международных рейсов пассажиры забыли 10,3 тыс. предметов. Среди них были зубной протез, сковорода, пылесос, ванночка для купания детей, сушилка для белья, слуховой аппарат и многое другое.