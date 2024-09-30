Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2024 году: Нужно дождаться падения температуры

С понедельника, 30 сентября, в Петербурге стартовало периодическое протапливание — в трубах снова бежит горячая вода. Но есть нюанс. Такая ситуация только в социальных учреждениях: школах, больницах, детсадах, вузах и так далее. Кроме того, с 30-го числа управляющие компании могут самостоятельно проверять состояние труб в своих жилых домах и тоже включать отопление раньше итогового распоряжения Смольного. Поэтому если у вас во время периодического протапливания холодные трубы — вопросы к «управляйке».