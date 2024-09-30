Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2024 году: Нужно дождаться падения температуры

С понедельника, 30 сентября, в Петербурге стартовало периодическое протапливание — в трубах снова бежит горячая вода. Но есть нюанс. Такая ситуация только в социальных учреждениях: школах, больницах, детсадах, вузах и так далее. Кроме того, с 30-го числа управляющие компании могут самостоятельно проверять состояние труб в своих жилых домах и тоже включать отопление раньше итогового распоряжения Смольного. Поэтому если у вас во время периодического протапливания холодные трубы — вопросы к «управляйке».
При какой температуре включат отопление в Санкт-Петербурге в 2024 году
В соседней Ленобласти, а конкретно — в Сосновом Бору, уже выпал первый снег. А в Северной столице наиболее холодно пока по ночам. Днем столбик термометра поднимается до +14… + +16 градусов. Это и не дает возможность запустить отопительный сезон на полную. Чтобы трубы горели везде, нужно дождаться, когда в течение пяти дней температура в Петербурге будет держаться ниже +8 градусов. Таковые нормативы.
Отопительный сезон 2024−2025 в Санкт-Петербурге
— Мы ориентируемся на погоду. Окончательного решения по старту отопительного сезона пока нет, — сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.
Для сравнения, в 2023 году отопление в трубах в Северной столице включили повсеместно с 6 октября. Сейчас остается только ждать и постараться не мерзнуть — используя пледы, горячий чай или обогреватели.