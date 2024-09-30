Запреты на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси

Запреты на посещение лесов введены в восьми районах Брестской области — Барановичском, Березовском, Брестском, Жабинковском, Ивацевичском, Кобринском, Ляховичском, Малоритском, а также в пяти районах Могилевской области — Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском и Хотимском. Кроме того, запреты введены в Ветковском, Гомельском и Добрушском районах Гомельской области, в Лоевском — ограничение.