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Запреты на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запреты на посещение лесов действуют в 16 районах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Минлесхоза.

Запреты на посещение лесов введены в восьми районах Брестской области — Барановичском, Березовском, Брестском, Жабинковском, Ивацевичском, Кобринском, Ляховичском, Малоритском, а также в пяти районах Могилевской области — Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском и Хотимском. Кроме того, запреты введены в Ветковском, Гомельском и Добрушском районах Гомельской области, в Лоевском — ограничение.

Во всех остальных районах Беларуси посещать леса можно свободно.

Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.

экология