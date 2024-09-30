Омские казаки требуют отменить концерт Дианы Арбениной

«Та самая Арбенина, которая в 2014 году, когда наши казаки встали на защиту Донбасса, просила прощения в Киеве, что не все ее “коллеги” поддержали Украину. Так самая Арбенина, которая “не знает, на чьей стороне правда”, — так аргументировали авторы свое требование, хотя Диана Арбенина в списках инагентов не значится.