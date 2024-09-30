Омские казаки требуют отменить концерт Дианы Арбениной

В Омске на 23 ноября запланирован концерт Дианы Арбениной. «Совет Атаманов Казачьего Народа» потребовал отменить концерт певицы. Соответствующая петиция на имя председателя правительства Омской области Виталия Хоценко размещена на официальной странице казачьего сообщества в соцсети «Вконтакте».
«Та самая Арбенина, которая в 2014 году, когда наши казаки встали на защиту Донбасса, просила прощения в Киеве, что не все ее “коллеги” поддержали Украину. Так самая Арбенина, которая “не знает, на чьей стороне правда”, — так аргументировали авторы свое требование, хотя Диана Арбенина в списках инагентов не значится.
Впрочем, певица не первая, кого потребовали запретить омские казаки. Ранее они протестовали против фильма «Матильда», а также требовали отменить балет «Распутин» и концерт Лолиты Милявской.