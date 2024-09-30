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Севастополь накроют сильные дожди с грозами

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Ночью и днем 1 октября в Севастополе ожидается дождь с грозой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +14°

«Синоптики сообщают, что сегодня ночью в городе ожидается дождь, а утром и днем 1 октября он может стать сильным, также возможна гроза», — говорится в сообщении.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.

Ливни с грозами и градом также надвигаются на Крым, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили ранее республиканском главке МЧС России.

Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горно-лесную зону и выходов в море.