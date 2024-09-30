Севастополь накроют сильные дожди с грозами

«Синоптики сообщают, что сегодня ночью в городе ожидается дождь, а утром и днем 1 октября он может стать сильным, также возможна гроза», — говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.
Ливни с грозами и градом также надвигаются на Крым, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили ранее республиканском главке МЧС России.
Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горно-лесную зону и выходов в море.