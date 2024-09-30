В мэрии рассказали, ждать ли калининградцам отопления в ближайшие дни

В мэрии ориентируются на среднесуточную температуру воздуха, которая выше нормативных показателей, необходимых для запуска котлов, сообщили «Клопс» в пресс-службе.
«Администрация ориентируется на правила предоставления коммунальных услуг. Рекомендуется начинать отопительный сезон в жилом секторе на следующий день после того как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд фиксируется на отметке ниже +8 ºС. Пока среднесуточная температура выше +8 ºС».
Руководители социальных учреждений в случае необходимости подают заявки с просьбой подключить их здания к центральному теплоснабжению до начала отопительного сезона. Пока таких заявок не было. «Как только начнут поступать, социальные учреждения будут оперативно подключать», — добавили в мэрии.
В прошлом году отопление дали 12 октября.