В мэрии рассказали, ждать ли калининградцам отопления в ближайшие дни

Руководители социальных учреждений в случае необходимости подают заявки с просьбой подключить их здания к центральному теплоснабжению до начала отопительного сезона. Пока таких заявок не было. «Как только начнут поступать, социальные учреждения будут оперативно подключать», — добавили в мэрии.