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В мэрии рассказали, ждать ли калининградцам отопления в ближайшие дни

В администрации Калининграда пока не называют точной даты начала отопительного сезона.

В мэрии ориентируются на среднесуточную температуру воздуха, которая выше нормативных показателей, необходимых для запуска котлов, сообщили «Клопс» в пресс-службе.

«Администрация ориентируется на правила предоставления коммунальных услуг. Рекомендуется начинать отопительный сезон в жилом секторе на следующий день после того как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд фиксируется на отметке ниже +8 ºС. Пока среднесуточная температура выше +8 ºС».

сказали в администрации

Руководители социальных учреждений в случае необходимости подают заявки с просьбой подключить их здания к центральному теплоснабжению до начала отопительного сезона. Пока таких заявок не было. «Как только начнут поступать, социальные учреждения будут оперативно подключать», — добавили в мэрии.

В прошлом году отопление дали 12 октября.

ЖКХ