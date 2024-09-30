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Осенний призыв в армию начнется в Иркутской области 1 октября

На срочную службу отправится более 2,6 молодых людей.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области с 1 октября стартует осенний призыв. Необходимое распоряжение уже подписали. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— По традиции призывная кампания проводится два раза в год — весной и осенью. С 1 октября по 31 декабря 2024 года на срочную службу отправится более 2,6 тысячи молодых людей, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Министерство здравоохранения поможет в организации медицинского осмотра, все другие ведомства также готовы к работе с будущими солдатами, которые годны к прохождению службы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ленинском округе Иркутска провели военно-спортивную игру «Зарница». В ней приняли участие 70 школьников из Ново-Ленино и Иркутска-2. Ребята показали свои физические и интеллектуальные способности, победителям и участникам вручили грамоты.