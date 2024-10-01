На неделе в Прикамье откроют шесть мобильных пунктов вакцинации от гриппа

На этой неделе в Прикамье откроют шесть мобильных пунктов вакцинации. Из них два будут работать в Перми. Так, 4 и 5 октября с 12.00 до 15.00 поставить прививку можно в ТРК «СПЕШИLOVE» на ул. Спешилова, 114. 3 и 4 октября с 16.00 до 19.00 часов все желающие могут пройти иммунизацию в парке Горького.