На неделе в Прикамье откроют шесть мобильных пунктов вакцинации от гриппа

За две недели в мобильных пунктах вакцинации в Перми привились от гриппа около тысячи человек. Об этом сообщает краевой Минздрав.
На этой неделе в Прикамье откроют шесть мобильных пунктов вакцинации. Из них два будут работать в Перми. Так, 4 и 5 октября с 12.00 до 15.00 поставить прививку можно в ТРК «СПЕШИLOVE» на ул. Спешилова, 114. 3 и 4 октября с 16.00 до 19.00 часов все желающие могут пройти иммунизацию в парке Горького.
Кроме того, два мобильных пункта вакцинации откроются в Красновишерске. 1 октября с 12.30 до 15.00 прививку против гриппа можно будет сделать в Доме культуры, 3 октября с 11.00 до 13.00 в ТЦ «Крепар». 1 октября будет работать мобильный пункт вакцинации в здании клуба в поселке Нефтяники. В Очере мобильный пункт вакцинации откроется 4 октября в ТЦ «Караван».
Сделать прививку от гриппа могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.