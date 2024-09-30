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Последние новости к вечеру 30 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 30 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 30 сентября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 сентября 2024 года.

Путин подписал указ об осеннем призыве

Источник: РИА "Новости"

В осенний призыв 2024 года в армию России будут призваны 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, следует из указа президента РФ.

Военкору Поддубному присвоили звание Героя России

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России журналисту Евгению Поддубному за мужество при исполнении служебного долга. Поддубный был ранен в начале августа в Курской области при атаке дрона ВСУ.

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года

Правительство РФ предложило установить МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей. Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год увеличится до 48%. Это повысит зарплату около 4,2 млн работников.

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Ростовской области введен режим ЧС из-за пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев. Пожар в Шолоховском лесничестве ликвидирован, в Миллеровском районе — локализован. В тушении участвуют 491 человек и 143 единицы техники.

Патриарх Кирилл заступился за теорию Дарвина

Источник: РИА "Новости"

Патриарх Кирилл заявил, что эволюция не противоречит Божьему замыслу, а подтверждает его. Он подчеркнул, что Чарльз Дарвин был верующим человеком и не считает его теорию причиной антирелигиозных споров.