Последние новости к вечеру 30 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 сентября 2024 года.
Путин подписал указ об осеннем призыве
В осенний призыв 2024 года в армию России будут призваны 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, следует из указа президента РФ.
Военкору Поддубному присвоили звание Героя России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России журналисту Евгению Поддубному за мужество при исполнении служебного долга. Поддубный был ранен в начале августа в Курской области при атаке дрона ВСУ.
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года
Правительство РФ предложило установить МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей. Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год увеличится до 48%. Это повысит зарплату около 4,2 млн работников.
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров
В Ростовской области введен режим ЧС из-за пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев. Пожар в Шолоховском лесничестве ликвидирован, в Миллеровском районе — локализован. В тушении участвуют 491 человек и 143 единицы техники.
Патриарх Кирилл заступился за теорию Дарвина
Патриарх Кирилл заявил, что эволюция не противоречит Божьему замыслу, а подтверждает его. Он подчеркнул, что Чарльз Дарвин был верующим человеком и не считает его теорию причиной антирелигиозных споров.