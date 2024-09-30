Водителя автобуса Т‑24 оштрафовали из-за высадки подростков на Канавинском мосту

Водителя маршрутки Т-24, который высадил подростков на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде, оштрафовали на 500 рублей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
В отношении 48-летнего мужчины начали административное дело из-за нарушения правил перевозки пассажиров.
по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 500 рублей.
Также полицейские проверили работу и других водителей, работающих на маршруте Т-24. Всего они выявили 10 нарушений и составили протоколы по факту неисправных машин и отсутствия пристегнутого ремня безопасности.
Напомним, что в соцсетях появилась информация о том, что двух 14-летних подростков высадили из автобуса по середине Канавинского моста из-за неоплаты проезда. Инцидент произошел в районе 21 часа 22 сентября. Согласно информации, два мальчика сели в маршрутку Т‑24 на Речном вокзале, чтобы доехать до Сормова. В автобусе было тесно, поэтому добраться до кондуктора, чтобы оплатить проезд электронной транспортной картой, они не могли. Тогда водитель остановил автобус по середине Канавинского моста и заставил ребят выйти из транспорта, а затем уехал.
Со слов водителя автобуса, подростки вели себя неадекватно и агрессивно в пути в автобусе, а также отказывались платить за проезд, из-за чего их и высадили. Как пояснили в ЦРТС, перевозчик провел внутреннее расследование по данному факту.
Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку из-за высадки подростков из маршрутки на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Расследование начал и СК.