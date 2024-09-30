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Теплая погода ждет нижегородцев в начале октября

Синоптики обещают жителям Нижнего Новгорода хорошую погоду в начале октября.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +14°

Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Первый день октября порадует нижегородцев солнечной и теплой погодой. Воздух в городе прогреется до + 17, осадков не ожидается. В среду, 2 октября, в столице Приволжья будет облачно, но столбики термометров поднимутся уже до +19°C.

3 и 4 октября в региональном центре сохранится пасмурная погода. Температура существенно не изменится: метеорологи прогнозируют до +20°C.

А вот 5 и 6 октября жителей города ждет неприятный сюрприз — похолодание до +12−13 °C и дожди.

Напомним, чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится до 3 октября в Нижегородской области.