Теплая погода ждет нижегородцев в начале октября

Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Первый день октября порадует нижегородцев солнечной и теплой погодой. Воздух в городе прогреется до + 17, осадков не ожидается. В среду, 2 октября, в столице Приволжья будет облачно, но столбики термометров поднимутся уже до +19°C.
3 и 4 октября в региональном центре сохранится пасмурная погода. Температура существенно не изменится: метеорологи прогнозируют до +20°C.
А вот 5 и 6 октября жителей города ждет неприятный сюрприз — похолодание до +12−13 °C и дожди.
Напомним, чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится до 3 октября в Нижегородской области.