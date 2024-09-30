Проститься пришли сотни человек: в Уфе в последний путь проводили известного журналиста Вильдана Галина

— Он все пропускал через себя. Возможно, это и стало причиной, что мы потеряли такого человека. Замечательная семья была: он был прекрасным сыном для своих родителей (их я лично знаю), был прекрасным братом, мужем и отцом, — высказался о потере исполняющий обязанности вице-премьера местного правительства Азамат Абдрахманов.