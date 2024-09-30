Проститься пришли сотни человек: в Уфе в последний путь проводили известного журналиста Вильдана Галина

В Уфе 30 сентября состоялась церемония прощания с известным тележурналистом и заместителем директора телекомпании «ГТРК Башкортостан» Вильданом Галиным. Он умер от остановки сердца поздним вечером 28 сентября в возрасте 45 лет. По словам вице-премьера башкирского правительства Ирека Сагитова, накануне своей кончины Галин ездил в деревню, чтобы проводить в последний путь друга Айгиза Каримова, погибшего в ходе специальной военной операции. «Переживал сильно», добавил чиновник.
— Это трагическое, неожиданное известие повергло всех нас в эмоциональный шок. Невозможно поверить до сих пор, что Вильдана больше нет. У него остались жена и двое детей, — выступили с заявлением в ГТРК «Башкортостан». — Коллектив нашего медиахолдига глубоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким.
Траурная церемония прошла перед Телецентром, работе в котором Вильдан Галин посвятил почти четверть века своей жизни. Проститься с журналистом пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и члены правительства Башкирии. На прощание они в последний раз аплодировали телеведущему.
— Он все пропускал через себя. Возможно, это и стало причиной, что мы потеряли такого человека. Замечательная семья была: он был прекрасным сыном для своих родителей (их я лично знаю), был прекрасным братом, мужем и отцом, — высказался о потере исполняющий обязанности вице-премьера местного правительства Азамат Абдрахманов.
Дочь Вильдана Галина отозвалась об отце, как о человеке с огромным сердцем. Супруга тележурналиста Эльвира поблагодарила за помощь в организации похорон. Она призналась, что с мужем было много планов, но им уже не суждено сбыться.
Вильдан Галин родился 23 июля 1979 года. В 2001-м окончил Башкирский государственный университет. Еще будучи студентом, работал на радио, участвовал в формировании радиоканала «Юлдаш».
В 2003 году Галин устроился работать в студию ГТРК «Башкортостан». Там он прошел путь от корреспондента до редактора службы информационных программ. Журналист снял и выдал в эфир сотни новостных сюжетов. На протяжении шести лет — с 2004 по 2010 год — он был в пуле журналистов администрации президента и правительства Башкирии.
В 2011 году Вильдан Галин стал руководить отделом социально-экономических программ. Работал над проектами «Телецентр», «Живое село», «Специальный репортаж», «Золотая осень», мужской клуб «Арслан», «Разговор с властью». Журналист также организовывал и вел прямые трансляции особо важных мероприятий.
В 2014 году Галина назначили главой отдела информационного вещания. За короткое время, как отмечают в телекомпании, он полностью переформатировал линейку утреннего прямого эфира, а в 2015-м запустил региональную программу новостей на башкирском языке. Через три года Вильдан Нургалиевич занял должность заместителя директора ГТРК «Башкортостан».
Галин заслужил любовь телезрителей и имел множество наград, почетных грамот и благодарственных писем. В прошлом году его удостоили почетного звания заслуженного работника печати и массовой информации Башкирии.