В центре Ростова-на-Дону введут новые ограничения на парковку

Оставлять машины с 8 утра до 20 часов вечера нельзя будет с восточной стороны в створе Газетного, 96 и 85/92. Запрет введут для «повышения пропускной способности» проезжей части в переулке Газетном, на участке от Красноармейской до Тельмана.