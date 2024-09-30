В центре Ростова-на-Дону введут новые ограничения на парковку

С 5 октября до 1 декабря 2024 года в центре Ростова-на-Дону будут действовать новые ограничения на стоянку и парковку транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Оставлять машины с 8 утра до 20 часов вечера нельзя будет с восточной стороны в створе Газетного, 96 и 85/92. Запрет введут для «повышения пропускной способности» проезжей части в переулке Газетном, на участке от Красноармейской до Тельмана.
Также введут запрет остановки на Университетском, на участке от Максима Горького до Университетского, 111 с западной стороны.
Кроме того, в зоне уже существующего запрета на стоянки на Университетском (от Красноармейской до Максима Горького) с восточной стороны установят табличку, предупреждающую о возможной эвакуации автомобилей.