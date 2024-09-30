Неизвестные похитили 33 решетки дождеприемных колодцев на улицах Иркутска

В Иркутске в ночь на 30 сентября на данный момент неизвестные лица похитили 33 решетки, которые являются неотъемлемой частью ливневой канализации. Они нужны для защиты от механических повреждений, мусора и листвы, а также обеспечивают безопасное движение пешеходов и водителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.