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Эд Ширан и Крис Мартин из Coldplay вместе сыграли акустический сет на фестивале

Британский певец Эд Ширан присоединился на сцене к Крису Мартину, фронтмену поп-рок-группы Coldplay, чтобы исполнить короткий акустический сет. Совместное выступление музыкантов на Global Citizen Festival в Нью-Йорке ранее не анонсировалось.

Источник: Звук

Британский певец Эд Ширан присоединился на сцене к Крису Мартину, фронтмену поп-рок-группы Coldplay, чтобы исполнить короткий акустический сет. Совместное выступление музыкантов на Global Citizen Festival в Нью-Йорке ранее не анонсировалось.

Артисты порадовали слушателей четырьмя хитами. Они исполнили треки Эда Ширана Shape Of You (2017) и Thinking Out Loud (2014), а также песни Coldplay «Yellow» (2000) и «Viva La Vida» (2008), сообщает NME.

Ранее на этом же фестивале участница K-pop-группы BLACKPINK Лиса выступила со своей новой песней Moonlit Floor, которая официально должна увидеть свет только 3 октября.