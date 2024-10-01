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В Перми родители школьников жалуются на масштабный сбой системы ЭПОС

Сервис перестал работать вечером 29 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми массово жалуются на масштабный сбой системы ЭПОС, где родители школьников узнают расписание, оценки и домашнее задание своих детей, сообщает 59.RU.

По данным портала, проблемы с работой сервиса начались вечером 29 сентября. Родители говорят, что не смогли проверить домашнее задание и узнать расписание. При этом пермяки говорят о том, что сбои случаются регулярно, однако таких масштабных, что зайти в систему вообще не получается, ещё не было.

Родители школьников заметили улучшения в работе ЭПОСа уже к вечеру 30 сентября. Однако, пишет 59.RU, он всё ещё работает некорректно.

Несколько родителей подтвердили сайту perm.aif.ru информацию о сбое в работе сервиса.

«Да, вчера ЭПОС очень плохо работал, у меня были проблемы с ним», — рассказала perm.aif.ru мать двоих школьников Екатерина.

При этом некоторые родители не заметили проблем с сервисом.

Сайт perm.aif.ru попросил Министерство информационного развития и связи Пермского края прокомментировать ситуацию и ждёт ответ ведомства.

образование