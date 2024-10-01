В Перми родители школьников жалуются на масштабный сбой системы ЭПОС

Жители Перми массово жалуются на масштабный сбой системы ЭПОС, где родители школьников узнают расписание, оценки и домашнее задание своих детей, сообщает 59.RU.
По данным портала, проблемы с работой сервиса начались вечером 29 сентября. Родители говорят, что не смогли проверить домашнее задание и узнать расписание. При этом пермяки говорят о том, что сбои случаются регулярно, однако таких масштабных, что зайти в систему вообще не получается, ещё не было.
Родители школьников заметили улучшения в работе ЭПОСа уже к вечеру 30 сентября. Однако, пишет 59.RU, он всё ещё работает некорректно.
Несколько родителей подтвердили сайту perm.aif.ru информацию о сбое в работе сервиса.
«Да, вчера ЭПОС очень плохо работал, у меня были проблемы с ним», — рассказала perm.aif.ru мать двоих школьников Екатерина.
При этом некоторые родители не заметили проблем с сервисом.
Сайт perm.aif.ru попросил Министерство информационного развития и связи Пермского края прокомментировать ситуацию и ждёт ответ ведомства.