В Перми родители школьников жалуются на масштабный сбой системы ЭПОС

По данным портала, проблемы с работой сервиса начались вечером 29 сентября. Родители говорят, что не смогли проверить домашнее задание и узнать расписание. При этом пермяки говорят о том, что сбои случаются регулярно, однако таких масштабных, что зайти в систему вообще не получается, ещё не было.