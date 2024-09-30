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В школе под Таганрогом нарушались права инвалидов по зрению

Прокуратура добилась установки тактильной мнемосхемы в школе под Таганрогом.

Источник: Комсомольская правда

В школе под Таганрогом нарушались права инвалидов на доступную среду, но после вмешательства прокуратуры ситуацию быстро исправили. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Жалоба поступила во время личного приема граждан заместителя прокурора области. Как оказалось, в учреждении не было тактильной мнемосхемы с информацией о помещениях, и это было неудобно для посетителей зрению.

— Недочет отметили и внесли представление. Директора школы оштрафовали по статье «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг» (ст. 9.13 КоАП РФ), — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Сейчас права инвалидов восстановлены, все необходимые схемы размещены в здании школы.