«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за сентябрь 2024 года

Первый месяц осени остался позади, а это значит, что настало время подводить его итоги в свежем выпуске нашего культурно-аналитического дайджеста «Музы Пульс». Пока вы старались вновь настроиться на рабочий лад или радовались неожиданно теплым сентябрьским денькам, мы внимательно следили за изменениями в чартах, трендах и свежими именами в музиндустрии. Кто из артистов успел подарить нам новые хиты? Чей феерический камбэк стал главной новостью месяца? Что сейчас вирусится в TikTok и, конечно, на кого из новичков стоит обратить внимание? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашем материале.
О чартовом господстве кантри, а также успехе новых поп-звезд в лице Сабрины Карпентер и Чаппелл Рон мы говорили неоднократно. В этом плане все довольно стабильно, разве что Shaboozey с его большим хитом A Bar Song (Tipsy) начал сдавать позиции в топах, при этом оставляя за собой первое место в Billboard Hot 100.
Так что давайте перейдем к главному событию, потрясшему музиндустрию в этом месяце, — камбэку легенд ню-метала и альт-рока Linkin Park с новой вокалисткой Эмили Армстронг. Совершенно чудесным в век интернета образом группе удавалось скрывать личность артистки целый год. Фанаты до последнего не знали, кто же заменит покойного Честера Беннингтона.
С учетом ажиотажа первый сингл с новой вокалисткой The Emptiness Machine оперативно взлетел в чартах. Вместе с ним в топах оказался и один из главных хитов группы, Numb (2003), появившийся там на волне ностальгии или узнавания Linkin Park юным поколением слушателей.
Если вы еще ничего не знаете об Эмили, то это можно исправить с помощью нашего большого материала о ней. В нем мы не только рассказали, кто она такая, но и объяснили, почему некоторые музыканты, а также сын покойного Честера Беннингтона были возмущены таким выбором LP.
— Linkin Park — The Emptiness Machine — The Weeknd — Dancing In The Flames — Playboi Carti — ALL RED — Tate McRae — It’s Ok I"m Ok — Future — MIXTAPE PLUTO — Sabrina Carpenter — Bed Chem — Gigi Perez — Sailor Song — Rod Wave — Passport Junkie — Charli XCX feat. Troye Sivan — Talk Talk — Tito Double P & Peso Pluma — Dos Dias.
Matt Winkelmeyer/Getty Images.
Среди чартовых новинок сентября стоит выделить первый предальбомный сингл The Weeknd «Dancing In The Flames», пусть он и оказался не столь громким, как от него ожидали. В преддверии релиза Hurry Up Tomorrow, заключительной части трилогии альбомов, начавшейся с After Hours (2020) и продолженной Dawn FM (2022), Викенд выпустил максимально безопасный поп-трек без экспериментов. Он стартовал с 14-й строчки в Hot 100, что для артиста такого масштаба не столь удачно, собрал свои десятки миллионов прослушиваний, но эффекта разорвавшейся бомбы, как когда-то Blinding Lights, конечно, не произвел.
Рядом с Викендом в чартах расположился наконец-то вышедший официально сингл одной из главных звезд хип-хопа прямо сейчас Playboi Carti «ALL RED». Прослушиваний в стримингах он, к слову, собрал почти в два раза больше новоиспеченного поп-короля, так что Викенд определенно не зря решил записать с ним фит.
Еще одно заметное событие в мире хип-хопа, отразившееся в чартах, — новая пластинка Future «MIXTAPE PLUTO». Вряд ли этот релиз можно назвать лучшим в дискографии артиста, но не стоит недооценивать его меметичный потенциал, особенно трека PLUTOSKI.
Также из вкраплений рэпа в чартах можно отметить мелодичный релиз Rod Wave «Passport Junkie». В остальном же интерес к хип-хопу, возросший после бифа Дрейка и Кендрика Ламара, вновь пошел на спад.
Первые места в топах, как уже говорилось выше, удерживают кантри и поп. Говоря о последнем, стоит отметить не только еще один трек Сабрины Карпентер, Bed Chem, присоединившийся в чартах к своим собратьям из альбома Short n' Sweet (2024), но и свежий сингл певицы Тейт Макрей. Звучит он именно так, как ожидаешь от молодого амбассадора Y2K-эстетики, которая, судя по успеху песни, все еще откликается в сердцах слушателей.
Также укрепляет позиции в чартах акустическая музыка, в частности инди c элементами фолка. Она представлена в топах вирусящимся треком певицы Джиджи Перес Sailor Song.
Соцсети Джиджи Перес.
Не отпускает слушателей и, казалось бы, пришедший с концом лета к своему логическому завершению brat summer. Charli XCX выпустила фит с Троем Сиваном Talk Talk и отправилась с ним же в тур SWEAT по городам США и Канады. На фоне этого клубная электроника певицы по-прежнему штурмует хит-парады и вирусится в соцсетях, так что, можно сказать, brat summer плавно перетек в brat autumn.
И конечно, куда без латинской музыки. Один из главных представителей корридос тумбадос Peso Pluma еще в начале августа выпустил фит с Tito Double P, однако свой путь в чартах трек начал не сразу. Сейчас он растет в Billboard Hot 100 и показывает неплохие результаты в стримингах, обгоняя неубиваемый реггетон-хит Gata Only от FloyyMenor и Cris Mj.
Первая слава к этой американской артистке пришла в 2021-м, когда в TikTok завирусились ее треки Celene (2021) и Sometimes (Backwood) (2021). После этого Джиджи подписала контракт с Interscope Records, выпустив в 2023-м дебютный мини-альбом How To Catсh A Falling Knife.
Сейчас певица, в начале своей карьеры делившая сцену со стадионными поп-рок-звездами Coldplay, по неизвестной причине выпускает синглы как самостоятельный инди-музыкант. Несмотря на уход от лейбла, певица продолжает наращивать популярность и покорять сердца слушателей: свежая гитарная баллада Перес Sailor Song не только полюбилась тиктокерам, но и хорошо показала себя во множестве чартов, среди которых и заветный Billboard Hot 100. Ждем дебютный альбом, в котором с учетом неутихающего тренда на акустическую музыку нас может ждать не один большой хит.
Дуэт из Детройта звучит как настоящий подарок всем скучавшим по Crystal Castles и электроклэшу из 2010-х, правда, с нюансами. В музыке Snow Strippers нет надрывной агрессии, характерной для первых треков CC, но зато в ней много секса и танцевальных ритмов. Они также звучат менее экспериментально, но при этом их треки отлично впишутся как в затяжной рейв, так и в короткий ролик для TikTok.
Сейчас, к слову, вирусится их трек Under Your Spell (2023), набравший в стримингах уже более 13 миллионов прослушиваний. С учетом растущего тренда на музыку десятых вполне вероятно, что это будет не разовая акция.
Соцсети Snow Strippers Regina Song.
Девичий поп с обилием акустической гитары — так можно вкратце описать музыку этой молодой сингапурской певицы. Ее трек the cutest pair из вышедшего в июне дебютника fangirl (2024) сейчас набирает обороны в TikTok: под него пользователи танцуют как сольно, так и со своими вторыми половинками. Что примечательно, миллионы прослушиваний можно увидеть не только на завирусившейся песне, но и на других треках из альбома. Так что рекомендуем обратить внимание на Реджину всем неравнодушным к зефирно-сладким песням под гитару.
Сдвинуть с первого места в российских чартах один из главных хитов прошедшего лета, «Асфальт», от Jakone и Kiliana — задача не из простых. Для этого нужен либо бэнгер с большим вирусным потенциалом, либо феерический камбэк большого артиста. Группа «Пошлая Молли» совместила два в одном, выпустив в конце августа первый за два года сингл.
«Адская колыбельная» украинских рок-музыкантов моментально завирусилась. Если вы миллениал, то можете начинать чувствовать себя старым: под эту песню зумеры снимают видео, в которых вспоминают, как они выглядели в юности.
— Пошлая Молли — Адская колыбельная — Konfuz — Италия — bearwolf — Один в поле воин — ЛСП Молодой Платон — СЕКРЕТАРША — XOLIDAYBOY — Зайчонок — 9mice, Kai Angel — Heavy Metal 2 — WhyBaby?, Джарахов, BAbyBoi, просто Лера — Холодный дождь/WhyBaby?, Инфинити, BAbyBoi — Где ты — Misha Xramovi — В экстазе — GONE. Fludd — FLUDDALITY — REMINI — 2027.
Страница группы «Пошлая Молли» в VK.
Что касается жанрового разнообразия, то в сентябре отечественная музиндустрия обошлась без сюрпризов. На месте поп-рэп в лице Konfuz, BLIZKEY и уже упомянутых Jakone и Kiliana, поп-рок от XOLIDAYBOY, недавно выпустившего свежий сингл, конечно же, рэп Макана, хиты Aarne и BUSHIDO ZHO, Big Baby Tape, а также танцевальный блогер-поп от bearwolf, которая вовсю пользуется вирусным успехом GODZILLA и продолжает успешно выпускать новые треки. Подробнее об этой артистке мы рассказывали в выпуске «Музы Пульс» за июль.
Также вышло немало громких хип-хоп-релизов, в числе которых возвращение GONE. Fludd с альбомом FLUDDALITY и долгожданный Heavy Metal 2 от скандального дуэта 9mice и Kai Angel. И если первый оказался более-менее предсказуемой историей, то HM2 удивил многих слушателей: Майс и Кай запутали поклонников, представив в итоге очень разноплановые треки. В альбоме нашлось место экспериментам с электронным звуком, трэпу, звучанию в лучших традициях хип-хопа нулевых, панк-року и много чему еще.
Возвращаясь к трендам, стоит отметить новые реворки старых российских хитов. Это сразу две переработки от WhyBaby? и BAbyBoi — «Холодный дождь» с Джараховым и просто Лерой и «Где ты» с Инфинити. Оба трека сделаны в популярном сейчас жанре байле-фанк, о котором мы писали уже неоднократно. Таким образом музыканты смиксовали в своих работах сразу два главных тренда последнего времени в российских чартах.
Также до топов благодаря соцсетям добрался трек «В экстазе» (2022) грузинского музыканта Misha Xramovi. Своим звучанием он очень напоминает хиты Мияги и Эндшпиля, что в принципе обрекает его на успех у российского слушателя.
Из вирусящегося отдельно отметим танцевальный фит ЛСП и Молодого Платона «СЕКРЕТАРША», отсылающий к 2010-му не только строчкой про Papa Americano, но и своей музыкальной составляющей. И еще одно дарование соцсетей — REMINI с агрессивным хип-хоп-треком «2027» и меметичной строчкой «мне не 20, *****, мне 27,******». О нем мы поговорим подробнее ниже.
Хип-хоп-артист с запоминающимся образом мотогонщика выпускает музыку с 2021 года. Сейчас же, оседлав волну фонк- и байле-фанк-реворков старых хитов, он активно выпускает успешные синглы. Среди них — штурмующая чарты совместка с Джараховым, BAbyBoi и просто Лерой «Холодный дождь», «Седьмой лепесток», а также «Где ты» с «Инфинити» и все тем же BAbyBoi. С учетом популярности тренда в ближайшее время музыкант продолжит активно наращивать свою фан-базу, а также число прослушиваний в стримингах.
Страница WhyBaby? в VK REMINI.
В дискографии этого рэпера пока что всего один трек, зато какой. Меметичный «2027» быстро завирусился, и сейчас не наткнуться на него, листая вертикальные видео, довольно проблематично. Посмотрим, воспользуется ли артист полученным успехом так, как ранее это успешно сделала bearwolf.
Голос этой артистки вы могли слышать в свежем сингле «Трех дней дождя» «Скучаю по тебе». Неисправность, настоящее имя которой Феодора Морозова, начала выпускать треки в 2021 году. Экспериментируя с жанрами, в 2024-м она пришла к эмоциональному мрачному року и, похоже, продолжит двигаться в этом направлении дальше. С учетом востребованности жанра вполне вероятно, что в ближайшее время ее аудитория существенно расширится.
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Судя по расстановке сил в чарте TikTok Billboard Top 50, в сентябре пользователи продолжали танцевать в парах под Disco (2019) от серф-рокеров Surf Curse. Однако этот романтичный тренд уверенно сдвигает довольно агрессивный школьный рэп от 15-летнего BabyChiefDoit и 16-летней STAR BANDZ. Под треки молодых чикагских артистов пользователи соцсети танцуют, а также снимают ироничные ролики. Например, авторам видео особенно понравились строчки из «Rollin'» (2023) BabyChief: «Don’t slip, don’t trip, don’t fall/ Come to the crib and take off your drawers» («Не поскользнись, не споткнись, не упади / Подойди к кроватке и сними панталоны» — в пер. на русский).
Соцсети BabyChiefDoit Треки и жанры.
— BabyChiefDoit — Rollin' — STAR BANDZ — Bigger Better Badder — Clean Bandit Featuring Zara Larsson — Symphony — Ashanti — Rain On Me — Level Featuring Ms. Trill — Dumb D*#k — Chappell Roan — Casual — IV Of Spades — Come Inside Of My Heart — Odetari — KEEP UP — Ndotz — Embrace It — Regina Song — the cutest pair.
Сила мемов возродила поп-хит Symphony 2017 года от Clean Bandit и певицы Зары Ларссон. Трек завирусился в качестве музыкального сопровождения к видео с дельфинами и радугой, в которых красочный позитивный фон контрастирует с депрессивными и демотивирующими надписями. К слову, Ларссон оценила тренд и на своих концертах теперь демонстрирует на заднике видеоряд с морскими обитателями, поддерживая таким образом мемоделов.
Еще один сингл, переживающий новый виток популярности благодаря TikTok, — Rain On Me 2003 года R&B-певицы Ashanti. Трек оказался удивительным образом втянут в круговорот видео о Генри Харте — главном герое ситкома «Опасный Генри» (2014−2020). Очередное доказательство того, что в этой соцсети может быть все что угодно.
Однако ее главным достоянием по-прежнему остаются танцевальные челленджи и тренды. Именно по этой причине в TikTok отлично чувствует себя ритмичный хип-хоп разных лет. Из недавнего отметим Dumb D*#k (2016) от Level и Ms. Trill, а также Embrace It (2024) от Ndotz и KEEP UP (2024) от Odetari.
Также эту соцсеть сложно представить без видео о любви. В этом месяце пользователи TikTok снимали ролики со своими партнерами под the cutest pair сингапурской артистки Regina Song (2024) и под Casual одного из главных поп-открытий этого года Чаппелл Рон.
Ну и напоследок не можем не рассказать о завирусившемся треке филиппинской рок-группы IV Of Spades «Come Inside Of My Heart» (2019). Под него снимают и романтичные ролики, и танцы, и каверы, делают что-то меметичное.
Если же времени копаться в TikTok и самим разыскивать те самые песни нет, вам поможет умная система рекомендаций HiFi-стриминга Звук. Заберите подписку на платформу по специальному предложению и позвольте ей узнать вас получше. Ведь именно с этого начинается дружба. А с нажатия на кнопку ниже начинается выгода, ведь после этого вы получите…