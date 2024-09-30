«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за сентябрь 2024 года

Первый месяц осени остался позади, а это значит, что настало время подводить его итоги в свежем выпуске нашего культурно-аналитического дайджеста «Музы Пульс». Пока вы старались вновь настроиться на рабочий лад или радовались неожиданно теплым сентябрьским денькам, мы внимательно следили за изменениями в чартах, трендах и свежими именами в музиндустрии. Кто из артистов успел подарить нам новые хиты? Чей феерический камбэк стал главной новостью месяца? Что сейчас вирусится в TikTok и, конечно, на кого из новичков стоит обратить внимание? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашем материале.