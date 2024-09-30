Oasis анонсировали даты тура по Северной Америке

Легендарная брит-поп-группа Oasis объявила о том, что даст несколько концертов в США, Канаде и Мексике. Шоу пройдут в пяти городах: Торонто, Чикаго, Нью-Джерси, Лос-Анджелес и Мехико.
В заявлении, анонсирующем новую часть тура, Oasis написали: «Америка. Oasis приезжают. У вас есть последний шанс доказать, что вы любили нас все это время».
Общая продажа билетов начнется 4 октября. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.
Месяц назад братья Галлахер прекратили многолетнюю вражду и объявили, что в 2025 году отправятся в тур по Великобритании и Ирландии в качестве группы Oasis. Билеты на европейскую часть их гастролей были распроданы за 10 часов.
Ранее сообщалось, что Oasis ведут переговоры со стримингами о выпуске документального фильма, рассказывающего об истории их воссоединения.